Jacinto Serrão quer livrar Câmara de Lobos da "caridadezinha"

O antigo líder do PS/Madeira Jacinto Serrão encabeça a lista do partido ao município de Câmara de Lobos, pedindo "apenas um mandato" para promover o desenvolvimento e livrar a população da "dependência da caridadezinha" promovida pelo PSD no concelho.

"Aceitei deste desafio por dever cívico e terei muito orgulho em contribuir para as mudanças necessárias no concelho de Câmara de Lobos, onde vivo, quer do ponto de vista político, do funcionamento democrático e da política local", declarou o candidato, que é deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, à agência Lusa.

Jacinto Serrão adiantou que pretende trabalhar para "ultrapassar os diversos problemas económicos e sociais do concelho" e anunciou que vai "pedir à população de Câmara de Lobos apenas um mandato para demonstrar que é possível" fazer as mudanças necessárias.

"Quero tirar, acima de tudo, a ideia de que as pessoas têm de estar dependentes da caridadezinha de quem governa a Câmara Municipal", afirmou.

O candidato admitiu que esta candidatura "é um desafio muito difícil, porque as condições políticas e as circunstâncias em que o concelho tem sido governado durante estes anos [pelo PSD há quatro décadas] tem criado alguma política do medo e da dependência" das pessoas dos apoios sociais atribuídos.

Com 52 anos, Jacinto Serrão é doutorado em Ciências da Educação pelo Instituto de Ciências da Universidade de Lisboa.

Com um vasto currículo político, foi deputado no parlamento da Madeira (1996-2000, 2004-2005, 2009-2011), exercendo presentemente um novo mandato, e na Assembleia da República (2005-2009 e 2011-2015).

Também foi presidente do PS/Madeira (2002-2007 e 2010-2012), tendo começado o seu percurso político como líder da JS insular entre 1995 e 1998, mas esta é a primeira vez em que é cabeça de lista à presidência de um município numas eleições autárquicas.

Esta é uma experiência que considera ser uma mais-valia, porque as pessoas já conhecem o seu "histórico e percurso político", sabendo "aquilo que é capaz de fazer a bem da população e do concelho", estando confiante "num bom resultado".

No seu entender, a governação do poder local do mesmo partido (PSD) em Câmara de Lobos, há mais de quatro décadas, "cristalizou os problemas" do concelho, que evidencia "atrasos significativos" em comparação com outros municípios da região.

Para o cabeça de lista do PS/Madeira é "incompreensível" que um concelho "com tanto potencial económico e social esteja com tantos indicadores de atraso, do ponto de vista da formação, da pobreza e do desenvolvimento económico nos setores mais importantes", enunciando a agricultura, as pescas e o turismo.

Destacou que Câmara de Lobos é o concelho mais jovem da região, "maravilhoso do ponto de vista económico", e defendeu serem necessárias "mudanças, com programas ativos para dar sustentabilidade ao desenvolvimento dos vários setores".

"É isso que me proponho fazer com esta a candidatura: apresentar um programa de governo para a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com soluções claras e programas para dar sustentabilidade ao desenvolvimento do concelho, gerar confiança junto da população, para que se sintam livres, visto que há também algumas ameaças e medos políticos que são gerados por este poder que existe", realçou.

Com cerca de 52 quilómetros quadrados de superfície, Câmara de Lobos tem uma densidade populacional de 597,7 habitantes por quilómetro quadrado, sendo o segundo concelho mais populoso da Madeira, com aproximadamente 40 mil habitantes, dos quais 45% são jovens com menos de 25 anos.

O PSD tem governado este município contíguo a oeste do Funchal, na costa sul da ilha da Madeira, sempre com maioria. O atual executivo municipal é composto por sete elementos, dos quais cinco são sociais-democratas, fruto dos 62,99% (9.931 votos) obtidos as últimas eleições autárquicas.

O PS foi o segundo partido mais votado em 2017, conseguiu 11,30% (1.782 votos) e elegeu um vereador. O CDS, com 10,51% (1.657 votos), também tem um representante.

Até ao momento estão oficialmente anunciadas as candidaturas de Pedro Coelho (PSD) e Amílcar Figueira (CDS) neste concelho.