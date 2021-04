Autarquia de Câmara de Lobos associa-se ao projecto 'Nunca Esquecer'

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, em parceria com os Cursos EFA da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclo da Torre, associam-se ao projecto 'Nunca Esquecer', estando programada a realização de um cinclo de debates em torno da memória do holocausto, por ocasião dos 80 anos do salvamento de milhares de Judeus pelo Cônsul de Portugal em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes.

Segundo o vereador com o pelouro da Cultura, Leonel Correia da Silva, nos tempos em que vivemos, os municípios e as escolas desempenham uma papel fundamental na divulgação e sensibilização destes temas, promovendo a reflexão em torno dos acontecimentos políticos extremos que marcaram o século passado, mantendo viva a memória do holocausto e de todos os totalitarismos em geral. Por isso, além do projeto 'Nunca esquecer', serão abordadas as comemorações do Dia Nacional da Memória das Vítimas da Inquisição.

A primeira acção decorrerá on-line, via zoom, com inscrições abertas em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKgQGx0UNlNPILgGQLY3vqLZMZLw7mA9ZMaLEM6AtW51Wqng/viewform?usp=pp_url.

O primeiro dia do evento está agendado para o dia 21 de Abril, pelas 19h30, com duas conferências 'A Inquisição na Madeira', tendo como orador Bruno Costa e a 'Importância do dia nacional da memória das vítimas da inquisição', com Jorge Martins.

A 5 de Maio, a Casa da Cultura de Câmara de Lobos será palco, pelas 19h20, de uma conferência – 'O Holocausto e o papel de Aristides Sousa Mendes', pelo orador António Sousa Mendes da Fundação Aristides Sousa Mendes (via zoom), seguido da visualização do filme 'O Cônsul de Bordéus', de João Correa e Francisco Manso.

Já a 14 de Maio, pelas 19h20, no Museu da Imprensa da Madeira, decorrerá a conferência online (via zoom) 'Ensinar o holocausto', que terá como orador Esther Muznick, presidente da Memoshoa – Associação Memória e Ensino do Holocausto.

No próximo ano lectivo, o Município de Câmara de Lobo,s em parceria com os cursos EFA da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, com coordenação do Professor Xavier Dias, darão continuidade às reflexões e debates, sobre a memória do nazismo, do comunismo e de todos os totalitarismos em geral.