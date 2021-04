Câmara de Lobos lança nova edição do programa Juventude Activa

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CMCL) acaba de anunciar o lançamento de mais uma edição do programa Juventude Activa, destinado aos jovens do concelho, em 2021. Este programa, explica o executivo em nota de imprensa, proporcionará a 33 jovens um primeiro contacto com o mundo do trabalho em 14 instituições do concelho.

O programa Juventude Activa, organizado pelo Município de Câmara de Lobos visa a ocupação dos tempos livres dos jovens, através da experimentação de contextos reais de trabalho, "de forma a contribuir para o desenvolvimento de competências essenciais à vida activa, nomeadamente interpessoais, sociais e técnicas". É destinado a jovens residentes no concelho de Câmara de Lobos, com idades entre os 17 e os 25 anos (à data da inscrição).

A candidatura ao programa é realizada on-line, mediante o preenchimento de formulário disponível na página oficial da CMCL.

O edil ressalva que a participação de jovens que, à data da inscrição, não tenham completado 18 anos, carece de autorização do encarregado de educação.

As actividades decorrem nos meses de Julho e Agosto, sendo que o período de ocupação dos jovens não excederá 6 horas diárias, com limite máximo de 30 horas semanais.

No presente ano os jovens podem ser colocados em 14 entidades sedeadas nas freguesias de Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos e Quinta Grande, que promovem actividades em diferentes áreas (administrativa, atendimento ao público, apoio a crianças, jovens e idosos, entres outras).

Todos os jovens colocados no âmbito do presente programa terão direito a seguro de acidentes pessoais, a uma compensação monetária no valor de 200euros/mês e um certificado de participação.

Ao longo dos 4 anos que a autarquia promove esta iniciativa, já tiveram contacto com a realidade laboral 62 jovens.

Segundo a vice-presidente da autarquia Sónia Pereira, que detém o pelouro da Juventude, a adesão de jovens interessados no programa Juventude Activa tem sido "cada vez maior", de ano para ano.