PCP lamenta que PSD e CDS chumbassem proposta para reduzir taxas aeroportuárias

O PCP lamenta que o PSD e o CDS tivessem chumbado a proposta, discutida e votada no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, na passada quarta-feira, que visava garantir a negociação entre o Governo Regional e a 'ANA Aeroportos' para garantir a redução das taxas aeroportuárias dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo.

"Mais uma vez de forma deplorável o PSD e o CDS abdicam de defender os interesses dos madeirenses e porto-santenses, para garantir interesses alheios aos do desenvolvimento da nossa Região", critica.

O PCP recorda que as taxas de serviço a passageiros cobradas nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo são superiores em 31,3% às praticadas no aeroporto de Lisboa e 78% superiores às praticadas nos aeroportos dos Açores.