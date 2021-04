Começou há instantes, no Hotel do Castanheiro, no Funchal, a cerimónia que irá marcar a continuidade da aliança entre o PSD e o CDS Madeira, nas próximas eleições autárquicas.

O acordo político de coligação autárquica será assinado pelo presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, e o presidente da Comissão Política do CDS/PP-Madeira, Rui Barreto.