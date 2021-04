Competitividade do destino Madeira está directamente associada à redução das Taxas Aeroportuárias

Numa audição ao Presidente da ANA-Aeroportos, o deputado Paulo Neves defendeu, nesta terça-feira, uma política mais competitiva, por parte da empresa, nos Aeroportos portugueses, de modo a conquistar mais companhias aéreas e mais passageiros, particularmente nesta fase em que a retoma económica nacional e, em concreto, da Região, em muito passará pelo turismo.

Uma competitividade que está diretamente associada à redução das Taxas Aeroportuárias que há muito o deputado eleito pelo PSD/M à Assembleia da República defende, nomeadamente no Aeroporto Internacional da Madeira e à semelhança do que outros Aeroportos europeus têm vindo a fazer, no sentido de reforçarem a sua atratividade e competitividade no mercado. “Não podemos incentivar a mobilidade e a acessibilidade ao nosso País e às nossas Regiões sem criarmos condições efetivas para tal e a redução destas Taxas é uma das várias soluções em que temos de apostar, desde já”, sublinhou.

Paulo Neves que, na sua intervenção, também sensibilizou o Presidente da ANA para a questão da compra dos radares para os testes no Aeroporto Internacional da Madeira, lamentando que este processo continue sem evolução. “É preciso sublinhar que está em causa a compra de material técnico necessário para que finalmente se faça a recolha de dados para uma análise pormenorizada à operacionalidade do Aeroporto da Madeira”, vincou, a este propósito, apelando a uma maior celeridade neste dossiê.