Rendida à “visão estratégica conjunta” que o Governo Regional tem levado a cabo na Madeira,

Ana Paula Martins, Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos não poupou nos elogios às medidas sanitárias promovidas na Região. Tanto assim é que “na Madeira a pandemia não venceu”, fruto das medidas cautelares impostas no controlo da situação.

“Na Madeira o Governo Regional não andava atrás do vírus. Andaram à frente do vírus. E isso faz toda a diferença”, sublinhou.

Palavras proferidas na cerimónia de assinatura do protocolo entre a Região e a Associação Nacional de Farmácias, realizada ao início da tarde no ‘concorrido’ Salão Nobre do Governo Regional.

Confiante que a monodose da vacina da Johnson & Johnson, que brevemente deverá ser administrada, será um importante contributo para reforçar a imunização da população, para Paula Martins o Serviço Regional de Saúde tem actuado com “coragem, estratégia, colaboração e confiança” e não deixou de reforçar que “a melhor vacina é aquela que é administrada”.

Em suma, a Madeira tem-se afirmado no combate da pandemia como “Região progressista”, concretizou.