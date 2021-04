UE atinge as 100 milhões de doses de vacinas administradas

A União Europeia (UE) atingiu hoje as 100 milhões de doses de vacinas administradas contra a covid-19 pelos países europeus, num total de mais de 126 milhões de doses recebidas, equivalendo a 7,5% dos adultos europeus totalmente inoculados.

A informação foi avançada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que numa curta declaração à imprensa em Bruxelas indicou que "a boa notícia é que a vacinação está a ganhar velocidade em todos os Estados-membros da UE, que receberam mais de 126 milhões de doses de vacinas".

"Tenho o prazer de anunciar que hoje atingimos as 100 milhões de vacinas [administradas] na UE, um marco de que nos podemos orgulhar. E, destes 100 milhões de vacinações, mais de um quarto já equivale à segunda dose, o que significa que temos agora mais de 27 milhões de europeus totalmente vacinados", acrescentou a responsável.

A ferramenta 'online' do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) para rastrear a vacinação da UE, que tem por base as notificações dos Estados-membros, indica que, em termos percentuais, 7,5% da população adulta da UE já está totalmente inoculada (com as duas doses), enquanto 19,4% recebeu a primeira dose da vacina, ainda longe da meta dos 70% estipulada pela Comissão Europeia para final do verão.

A campanha de vacinação da UE tem sido marcada por grandes atrasos na entrega de vacinas por parte da AstraZeneca e pelos efeitos secundários do seu fármaco, dada a confirmada ligação a casos muito raros de formação de coágulos sanguíneos.

A esta situação juntam-se atrasos na chegada à UE da vacina da Janssen (grupo Johnson & Johnson) após as autoridades de saúde dos Estados Unidos terem recomendado na terça-feira uma pausa na administração do fármaco para investigar relatos de coágulos sanguíneos.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE: Pfizer/BioNTech, Moderna, Vaxzevria (novo nome da vacina da AstraZeneca) e Janssen.

Ainda de acordo com os dados do ECDC, mais de 66% dos idosos europeus com mais de 80 anos já recebeu a primeira dose da vacina, enquanto cerca de 44% já tomou as duas doses.

Noutro grupo prioritário, os trabalhadores do setor saúde na UE, a 65,6% do profissionais foi administrada a primeira dose, enquanto mais de 50% estão totalmente inoculados pela vacina.

Por tipo, foram já administradas na UE, de acordo com a informação do ECDC, cerca de 74,1 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech, seguida pelo fármaco da AstraZeneca (29,3 milhões), Moderna (10,4 milhões) e Janssen (2.400). Esta última chegou à UE na passada segunda-feira e tem a distribuição suspensa.

Nesta contabilização do ECDC entram, além das vacinas aprovadas na UE, outras duas como a chinesa Sinopharm e a russa Sputnik V, cada uma com 1,1 milhões de doses administradas apenas na Hungria.

"A pandemia de covid-19 continua a ser uma grave ameaça para a saúde e a subsistência das pessoas e, por isso, estamos numa corrida contra o tempo. Quanto mais rapidamente atingirmos o nosso objetivo de ter 70% dos adultos vacinados na UE, maiores são as nossas hipóteses de conter o vírus", disse ainda hoje Ursula von der Leyen.