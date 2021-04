Mais vacinas administradas na Madeira em 2019

Em 2019, foram administradas a residentes na Madeira, 105 864 vacinas, significando um aumento de 0,8% face a 2018 (105 014 inoculações). Este foi um dos dados divulgados há pouco pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no âmbito da publicação 'Estatísticas da Saúde de Região Autónoma da Madeira 2019' e a 'Série Retrospetiva da Saúde 1979-2019'

Esta publicação compila um conjunto de dados estatísticos sobre a Saúde na Região , segmentada em diferentes capítulos, como sejam: Pessoal de Saúde, Hospitais, Farmácias, Vacinação, Partos e Mortalidade por Causas de Morte.

Ainda relativamente à vacinação, a DREM indica que no âmbito do Plano Regional de Vacinação (PRV) administraram-se 57 539 inoculações, traduzindo um crescimento de 1,8% face a 2018 (56 516). No modo Extra PRV foram efectuadas 48 325 inoculações, tendo diminuído 0,4% comparativamente ao ano anterior (48 498).

No caso do pessoal de Saúde, a DREM revela que, no ano em apreço, na Madeira estavam inscritos na Ordem dos Médicos 1 129 médicos, mais 49 (+4,5%) que no ano anterior (1 080 médicos). Em média, existiam na RAM 4,4 médicos por mil habitantes. No caso dos Enfermeiros, xerciam a sua atividade na RAM 2 335 enfermeiros, mais 2,8% que em 2018 (2 272).

Já o número de farmacêuticos inscritos na respetiva Ordem, a exercer a atividade na RAM, aumentou para 237 profissionais, mais 3 que em 2018. O número de farmacêuticos por mil habitantes situou-se em 0,93 em 2019.

A DREM dá conta que em 2019 existiam 10 hospitais na Madeira: 3 oficiais e 7 particulares, sendo que se contabilizaram-se 1 868 camas, correspondendo a um rácio de 7,4 camas por 1 000 habitantes (7,3 em 2018).

No ano em apreço realizaram-se 315,3 mil consultas médicas na unidade de consulta externa dos hospitais, valor superior ao de 2018 (295,2 mil consultas), efectuadas cerca de 40,3 cirurgias (exceto pequenas cirurgias) por dia nos hospitais da RAM (29,9 nos hospitais públicos) e atendidas nas urgências dos hospitais da RAM 125,2 mil pessoas (118,3 mil em 2018).

Segundo a DREM, em 2019 existiam na Região Autónoma da Madeira (RAM) 65 farmácias e 1 posto farmacêutico móvel (valores iguais aos de 2018).

Ainda em 2019, ocorreram 2 679 óbitos de residentes na RAM, o que correspondeu a um decréscimo de 1,9% face a 2018 (2 730 óbitos)