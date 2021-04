Quase 70 mil doses da vacina contra a covid-19 administradas na Madeira

Até ao passado domingo, dia 18, foram administradas na Madeira 69.737 doses da vacina contra a covid-19. Destas, 50.269 correspondem à primeira dose e 19.468 dizem respeito à segunda inoculação, com a qual fica concluído o processo de imunização.

Estes dados constam do mais recente balanço da vacinação contra esta nova doença feito pela Direcção Regional da Saúde (DRS), documento que dá conta de que as pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação regional, tendo sempre em conta o número de vacinas que são disponibilizadas para a Região.

Conforme dá conta a DRS, 7.7% da população residente tem já a vacinação completa, enquanto a 19.8% já foi administrada a primeira dose da vacina.

Os números revelam, também, que na semana entre 12 e 18 de Abril foram administradas 9.723 vacinas, em diferentes concelhos da Região. Destas, 1.298 foram segundas doses.