Filipe Sousa denuncia "ataque" ao Facebook do Município de Santa Cruz

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz dirigiu, este domingo, dia 18 de Abril, um comunicado às redacções, no qual denuncia um alegado ataque informático à página de Facebook do Município de Santa Cruz.

Como tem sido habitual em todos os anos em que há eleições, mais uma vez a página oficial do Facebook do Município de Santa Cruz foi atacada. Os que assim agiram aperfeiçoam os métodos, de ano para ano, e impedem um dos mais elementares deveres de uma instituição: a comunicação com os cidadãos aos quais serve

Na mesmo nota, o autarca repudia o acto - dizendo que "silenciar uma instituição está no mais baixo que se pode fazer" - e promete encontrar "os culpados".

"Os que assim agiram nem se dão conta do quanto prejudicam a população", frisa o presidente, referindo-se concretamente às informações sobre "serviços", "obras a decorrer" ou "condicionamentos de trânsito", que são dadas a conhecer aos munícipes através da página visada.

Não será esta circunstância que me impedirá de falar e de informar os que me elegeram

No mesmo comunicado, Filipe Sousa reprova também as críticas da oposição ao seu executivo, responsabilizando de forma velada essa "mesma gentinha dos métodos antidemocráticos" pelos ataques aos canais de informação oficiais do município.

Essa gente que tem falhado sucessivamente na economia, no social, na saúde, na mobilidade, mas que enche o peito para dizer que em Santa Cruz faria melhor no emprego, no social, no desenvolvimento, quando têm falhado todas essas áreas que são sua competência no Governo Regional

Não faltam ainda 'farpas' à nova imagem promocional do destino Madeira.