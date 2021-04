Suspeito de esfaqueamento já se entregou às autoridades

O rapaz de 18 anos suspeito de ter esfaqueado o padrasto na última quarta-feira, em Câmara de Lobos, já se entregou às autoridades e está agora à guarda da Polícia Judiciária que está a conduzir a investigação.

O indivíduo já tinha contactado a Esquadra da Polícia de Segurança Pública a dizer que se iria entregar, o que acabou por acontecer esta tarde.

Ao que foi possível apurar, o rapaz alega que não foi ele iniciar a discussão e terá negado também ser o autor da agressão e do roubo dos carros.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o jovem, desencartado, é suspeito de ter desferido sete facadas no padrasto, na sequência de uma discussão alegadamente por causa de dinheiro.

Depois de o ter agredido, apoderou-se da sua viatura e colocou-o no carro, deixando-o no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. De seguida arrancou a alta velocidade e foi até ao Centro de Saúde de Câmara de Lobos, dizendo que se tinha ferido em casa com uma faca de cozinha.

Terá estacionado depois o Renault Clio em Santo Amaro e fugido com outro carro da vítima.