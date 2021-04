Novo Rumo para Santa Cruz

Recentemente o JPP entedeu que o IMI, o Imposto Mais Injusto que existe, que é cobrado pelas Finanças mas entregue 98% ao município deveria ser pago em cinco prestações.

O que o JPP pretende é que as palmatoadas sejam as mesmas mas mais distribuídas para aparentemente aligeira r a «porrada».

O que o Município devia fazer era conjuntamente com o Ministério das Finanças baixar o valor do coeficiente de localização, bem como coeficiente de vetustez porque a cada ano que passa o prédio fica mais velho, logo vale menos e assim baixaria o IMI.

Hipocritamente vem esta gente falar no alívio da carga fiscal porém as receitas do IMI, desde que o JPP é poder absoluto, aumentou 6 vezes mais do que em 2013.

Património e cultura

Recentemente o actual partido político, o seu dirigente máximo, dizia que as pessoas estavam fartos dos partidos, veio atacar GR por não tratar de recuperar uma capela no Funchal, mas em Gaula onde são originários os fregueses, do JPP existe uma capela em ruínas sem telhado e ninguém ajuda a recuperar. Viva o frei Tomás.!

Organização do território

Todos nós sabemos que o PDM é o instrumento major da organização do território e que é válido por 10 anos, mas apesar de ter cerca de 10 anos de atraso na sua revisão, os rapazes com a sua solidariedade social vão favorecendo os influentes e ou ricaços, através de alterações pontuais de maneira que o pessoal amigo compre terreno a pataco e depois venda a milhão.

O Zé ninguém que constrói a sua casinha com apoio de familiares e amigos aos sábados domingos e feriados logo tem a visita da fiscalização a embarga a obra ou o muro de vedação. Em época de eleições os verdinhos vão á missa depois visitam as casas dos pobres, acham tudo lindinho, bebem um copo prometem legalizar tudo e até dar uns materiais para acabar a casa.

Não seria conveniente deixar a mentira e a demagogia e o Município criar um gabinete municipal de apoio e ajudando a fazer os projectos?

Um projecto mais simples que seja custa mais de cinco mil euros e as taxas municipais são elevadas.

Orla costeira, turismo e lazer

A zona do Portinho é o maior escândalo da CMSC. Fizeram um plano á medida de um cliente, depois aprovaram um projecto cosmeticamente diferente ,os donos mudaram diversas vezes, parece que querem lá construir o DUBAI ,sete estrelas, mas não ata nem desata…

Sugere-se que se anule esse plano de pormenor e quem em sede de revisão do PDM , e transforme aquela área em zona de recreio e lazer, tendo em atenção a um plano correcto de orla costeira ,e uma zona ambiental sustentável compensatória da cimentação do Caniço

Já viram quantos hotéis estão á venda? Que faz o vereador do turismo e da cultura?

O Porto Novo é uma lixeira é um atentado ambiental, nada feito nem concluído no chamado bananal, produto das descargas de terras em local indevido. Porque não criar um jardim público com apoio de praia para usufruto dos cidadãos?

Água de rega e água potável

Tem sido vezes sem fim feita a denúncia de falta de água para os agricultores, mas a água não aparece e os terrenos estão a ficar abandonados.

As perdas de água de rede potável é a mais alta da Madeira

Não seria melhor falar com a ARM, com os regantes e fazer uma candidatura a fundos europeus para evitar as perdas de água e termos uma agricultura adequada seja de estufa ou de permacultura (agricultura biológica)?

Acordos contra natura e negociatas políticas

Quem quiser ir á internet vê sorridentes e aos « abreijos» Filipe de Sousa (JPP) Víctor Freitas (PS) e Lino Abreu (CDS),ou os manos sousas com o Zé Manel (CDS) e uma orquestra com trombone e acordeão. Era o tempo do jackpot da ALM toda a concelhia do CDS estava com o jpp, tinha um vereadora do cds/jpp, seu marido era o lider do JPP na Assembleia Municipal.

Era altura em que o movimento antipartidos representava uma plataforma aberta com indivíduos que secundarizam a velha dicotomia esquerda/direita … e que os cidadãos tinham sido sub representados em face do modelo de actuação dos tradicionais partidos políticos

Estão agora aparecendo em Santa Cruz uns paraquedistas, que querem ver se somando uns votinhos possam ter na ALM um tacho, mas n ada fizeram de oposição ao jpp

Oposição de esquerda coerente e sistemática ao JPP, fez a CDU.É necessário um rumo político diferente em Santa Cruz.