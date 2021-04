Câmara de Santa Cruz aprova dois novos programas sociais

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, hoje, dia 22 de Abril, em reunião ordinária do executivo, dois novos programas sociais: um programa de formação prática para a inserção e reinserção de desempregados ou pessoas portadoras de deficiência e um apoio financeiro para consultas e realização de exames médicos.

Este último, vem criar "mais um apoio na área da saúde", dada a "falta de resposta do Serviço Regional de Saúde e as dificuldades porque estão a passar muitas famílias que se encontram sem margem de manobra financeira para recorrer ao privado", sublinha a autarquia em nota de imprensa.

Neste âmbito, foram também aprovados na reunião desta quinta-feira mais 10 apoios. no valor de 30 mil euros, no âmbito do programa de apoio à realização de pequenas cirurgias.

O vereador independente Arlindo Gouveia elogiou a política social do actual executivo, ao mesmo tempo que se confessou "chocado" com as críticas do PSD aos apoios sociais na última Assembleia Municipal.

Disse, a propósito, que a posição dos deputados do seu antigo partido “revela ignorância face ao que está a acontecer na Madeira" e sublinhou que "a Câmara de Santa Cruz está a praticar a social democracia que o PSD abandonou".

O edil deliberou, ainda, atribuir o nome de José de Jesus Reis ao Espaço intergeracional que será criado após as obras de ampliação e beneficiação da Escola da Achada do Barro, em Santo António da Serra