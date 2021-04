RIR acusa Câmara Municipal do Funchal de estar a mentir aos funchalenses

O RIR acusa a Câmara Municipal do Funchal de estar a mentir aos funchalenses.

"Em causa está a carta que está a ser enviada aos munícipes do Funchal a propagandear aquilo que a Câmara tem feito, apesar de ter o seu orçamento chumbado", explica o deputado independente Roberto Vieira através de um comunicado de imprensa.

O deputado diz ainda que esta carta, que está a ser enviada com "o dinheiro da autarquia", "mais parece um boletim de propaganda politica, com o agravante de estar a mentir aos munícipes do Funchal".

"Nesta missiva diz-se que o orçamento foi chumbado, mas que o trabalho tem sido feito na mesma, o que é uma falsidade, pois o orçamento não foi aprovado, porque esta Câmara Municipal está a falhar e muito nas promessas feitas em campanha eleitoral", referiu.

Faliram a FrenteMar, a Sociohabita segue o mesmo caminho, os apoios em tempo de pandemia ficaram na gaveta do presidente, nomeadamente aos comerciantes e seus trabalhadores, esbanjaram dinheiro em festas e em fogo de artifício, gastaram milhões em publicidade, apoiaram instituições fantasma, falharam na maioria dos apoios sociais, entregaram habitações T2 a pessoas que vivem sós, endividaram-se nos bancos até dizer chega, entre tantas outras barbaridades". Roberto Vieira

Por estas razões, o partido RIR e o deputado independente Roberto Vieira alertam todos os munícipes do Funchal a não acreditarem nesta forma de fazer política, "que é usar a vitimização para tentar enganar novamente a população do Funchal".