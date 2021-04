TáxisRAM diz-se “ignorada” pelo presidente da Câmara do Funchal

A Associação de Táxis e outros Transportes Terrestres da Madeira (TáxisRAM) revelou hoje, em conferência de imprensa, que tem sido “ignorada” pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

"Andamos a pedir reuniões há 6, 7 meses, enviámos ofícios, e-mails, pedidos de reuniões com o senhor presidente e temos sido completamente ignorados. A TáxisRAM tem reunido com todas as câmaras da Madeira e Porto Santo e esta é a única que fechou as portas ao sector táxis do Funchal", afirmou o presidente da associação, Paulo Pereira.

"Uma vez que o Funchal tem à volta de 473 táxis, há imensas dificuldades na parte da mobilidade e de praças e gostaríamos de apresentar estas questões ao senhor presidente da câmara", acrescentou.

A única resposta recente chegou com o intuito de promover uma reunião com o vereador da CMF, mas Paulo Pereira defende que "os problemas relacionados com os 473 munícipes deviam ser tratados directamente com o presidente da câmara".