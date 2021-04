Um acidente entre duas viaturas na estrada Estrada do Aeroporto, mais precisamente na zona do Miradouro das Neves, nó da Boa Nova, causou dois feridos.

O choque que ocorreu perto das 8 horas mobilizou para o local duas ambulâncias (com dois elementos cada) dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, bem como duas viaturas e uma moto da PSP.

O trânsito, tanto naquela estrada secundária bem como ao longo da via rápida, no sentido Santa Cruz - Funchal complica-se, com filas que se estendem já à zona da Cancela.

Refira-se que o piso está escorregadio, por causa da chuva que começou a cair ao final da noite, a que é agravado por fraca visibilidade nalgumas zonas.

Segundo pudemos apurar, os acidentados já foram encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.