Concurso Nacional de Desenho Infanto-juvenil decorre até 3 de Setembro

A 2.ª edição do Concurso Nacional de Desenho Infantojuvenil já se encontra em andamento e está a receber participações até ao dia 3 de Setembro. O anúncio foi feito por Diogo Goes, curador da Galeria Marca de Água, que hoje doou cinco obras de fotografia do fotojornalista Fernando Ricardo à Câmara Municipal do Funchal.

A cerimónia de entrega da doação decorreu nos Paços do Concelho, contando com a presença da vereadora Madalena Nunes e da directora artística da Galeria Marca de Água, Raquel Fraga.

Madalena Nunes começou por agradecer à Galeria Marca de Água pela doação das obras e salientou “a parceria de excelência que a CMF tem mantido com galeria, onde temos sido parceiros em inúmeras atividades que pela sua diversidade e qualidade têm permitido cativar todo o tipo de públicos. O nosso objectivo é chegar também àqueles que acham que a cultura não é para eles e para elas, e a Marca De Água têm-nos ajudado de forma sublime nessa missão".

De acordo com nota da autarquia, a doação refere-se a cinco obras da série 'Personalidades', da autoria de Fernando Ricardo, pretende celebrar o Dia Mundial das Artes e insere-se "também na política de responsabilidade social da galeria de arte contemporânea, que tem por objectivo reforçar as sinergias entre as instituições e divulgar o trabalho do mais importante fotojornalista português da actualidade".

Já o concurso de Desenho decorre em parceria com a CMF sob o tema 'Desenhar a História a partir das pinturas de Sonia Delaunay'. Tal como referido, a entrega dos trabalhos decorre até 3 de Setembro e a entrega dos prémios será realizada no dia 27 de Setembro, data em que se assinala as Jornadas Europeias do Património.

Esta iniciativa é dirigida aos alunos do 1.º, 2.º, 3.º ciclo e secundário de todo o território nacional. O Regulamento ficará disponível, em breve, no site da CMF e na página de facebook da Galeria Marca de Água.

Madalena Nunes conclui que “este foi um momento muito bonito e gratificante para a CMF, não tínhamos nenhuma obra do Fernando Ricardo e agora temos este conjunto de obras que vem enriquecer de uma forma fantástica o acerco municipal. A doação das obras, bem como a realização deste concurso, são momentos importantes para que se continue a promover a cultura e a divulgar a arte da nossa cidade, da Região, e do nosso país, principalmente nesta altura em que ela mais precisa de todos nós.”