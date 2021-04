A doação à Câmara Municipal do Funchal (CMF) de toda a obra publicada de José Saramago, por parte da sua filha, Violante Saramago Matos, está agendada para esta terça-feira, a partir das 11 horas, nos Paços do Concelho do Funchal.

O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.