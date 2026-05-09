Bordal representou Portugal na Hungria como convidado de honra

A Bordal está a representar Portugal com o Bordado Madeira, como convidados de honra da exposição na Fundação da Renda Halasi, na Hungria, dedicada ao património têxtil e aos saberes-fazer europeus, que decorre até ao final do mês de Maio", informa uma nota de imprensa da empresa madeirense.

"A exposição dedicada ao Bordado Madeira dá a conhecer peças com diferentes pontos, estilos e épocas, desde bordados mais antigos até abordagens mais contemporâneas, permitindo mostrar a riqueza, a evolução e a versatilidade desta arte", explica. "Integra ainda explicações em húngaro sobre o nosso processo de produção, imagens da fábrica, do saber-fazer manual e dos produtos, bem como o vídeo institucional da Bordal, porque acreditamos que é importante mostrar não só o resultado final, mas também o lado vivo do Bordado Madeira, as mãos que o criam e a autenticidade de uma produção que continua ativa e ligada ao seu território".

Durante este "encontro entre culturas", conta, "foi muito especial levar até à Hungria a coleção Natureza Vestida em Fio, inspirada nas flores, na floresta, no mar e na leveza da Madeira, apresentando um desfile da Bordal com Bordado Madeira e assistindo também ao desfile da estilista Tündér, dedicado às rendas Halasi".

Também, "de uma forma muito especial, apresentámos ainda seis coordenados criados em diálogo entre as duas artes: três coordenados da Bordal, onde o Bordado Madeira se uniu à renda Halasi, e três coordenados desenvolvidos pela Tündér, combinando as rendas Halasi com o Bordado Madeira", realça.

A empresa detida por Susana e João Vacas, presentes no evento, conta que "foi emocionante ver Portugal e Hungria, Bordal e Fundação da Renda Halasi, encontrarem-se através da tradição, da criatividade e da contemporaneidade, criando peças únicas onde o bordado e a renda dialogam de forma tão natural".

"Queremos deixar um agradecimento muito especial à Fundação da Renda Halasi pela forma extraordinária como nos recebeu. Sentimo-nos verdadeiramente acolhidos, com uma enorme generosidade, carinho e atenção em cada detalhe. Foi muito bonito sentir o respeito, o orgulho e o amor que têm pela sua arte e pela preservação deste património", salienta Susana Vacas.

A empresária deixa também "um agradecimento muito especial à embaixadora da Hungria em Portugal, Emília Fábián, pelo convite e por tornar possível este encontro entre culturas, criando esta ponte entre Portugal e Hungria através do saber-fazer tradicional. E também à embaixadora de Portugal na Hungria, Maria Cristina Castanheta, pelas palavras tão generosas e pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Bordal em preservar e divulgar o Bordado Madeira", elogia.

Conclui que "esta viagem foi também muito importante ao nível da internacionalização", pois tiveram "a oportunidade de criar contactos com representantes de outros países europeus e conhecer diferentes saber-fazer tradicionais, num encontro muito enriquecedor e inspirador para o futuro". E reforça: "Acreditamos que é através destas partilhas, destas pontes entre culturas e desta valorização dos trabalhos manuais que conseguimos continuar a afirmar o Bordado Madeira além-fronteiras, mantendo viva uma arte com identidade, memória e futuro."