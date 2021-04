Cinco números que marcam esta terça-feira

69.737

Até ao passado domingo, dia 18, foram administradas na Madeira 69.737 doses da vacina contra a covid-19. Destas, 50.269 correspondem à primeira dose e 19.468 dizem respeito à segunda inoculação, com a qual fica concluído o processo de imunização.

20.428

O desemprego registado na Madeira atingiu, no fim de Março, um total de 20.428 pessoas. Um aumento de 30,6% face ao período homólogo de 2020.



30

A marca Brisa Maracujá volta a conquistar o ouro, contando assim com um total de 30 medalhas atribuídas pela mais antiga e prestigiada organização independente na área da selecção de qualidade, a Monde Selection, fundada em 1961, em Bruxelas.

25

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala o 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974 com um programa vocacionado para chegar a toda a população, durante os dias 24 e 25.



5,2

O secretário regional da Economia anunciou, esta manhã, a abertura do programa MeP-RAM, um apoio financeiro, "excepcional e a fundo perdido", que se destina a auxiliar as micro e pequenas empresas. O novo apoio tem uma dotação global de 5,2 milhões de euros.