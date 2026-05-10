V Semana Quinhentista terminou ontem na Escola Secundária do Porto Santo

Terminou ontem a V edição da Semana Quinhentista, que decorreu nos jardins da Escola Secundária do Porto Santo.

Os porto-santenses voltaram a aderir à iniciativa e Miguel Silva, docente e um dos organizadores, destacou o envolvimento da comunidade. “É sempre um prazer abrirmos a escola à comunidade e fazer com que as pessoas embarquem nesta máquina do tempo, vivendo a Semana Quinhentista de forma plena e rica em experiências”, afirmou.

A actividade envolveu alunos, professores e funcionários da escola, num ambiente marcado pela recriação histórica. Miguel Silva sublinhou a importância da iniciativa para a comunidade escolar: “É uma actividade que envolve os alunos e toda a comunidade educativa. Eles sentem-se parte integrante do projecto e têm oportunidade de mostrar aos colegas e às famílias o trabalho que vão desenvolvendo ao longo do ano.”

O docente garante que a intenção passa por dar continuidade ao evento. “Esperamos que sim. Temos tido bastantes apoios por parte da Secretaria Regional do Turismo, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, da própria escola e também do grupo de teatro Bolo do Caco”, referiu.