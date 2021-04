JPP quer nadadores-salvadores vacinados antes da época balnear

O Juntos Pelo Povo (JPP) questionou, hoje, o secretário Regional da Saúde sobre a integração dos nadadores-salvadores no plano de vacinação contra a covid-19, defendendo a sua inclusão de forma prioritária.

"No que se refere aos nadadores-salvadores, e considerando a aproximação da época balnear na Região bem como as funções e tarefas assumidas pelos mesmos, nomeadamente, ao nível da prestação do socorro, torna-se importante a sua integração no plano de vacinação, de forma prioritária", sustenta o JPP em comunicado remetido às redacções.

Por contrapartida, a mesma nota dá conta de que "apenas um número residual destes nadadores-salvadores foram vacinados enquanto que, os restantes, não tiveram qualquer contacto, nem informação, sobre a sua integração no plano de vacinação covid-19".

Esta integração, acrescenta o JPP, é também "uma forma de concretizar uma política de valorização da profissão de nadador-salvador, enaltecendo e protegendo estes profissionais".

Neste contexto, o partido coloca as seguintes questões a Pedro Ramos: "Quais os critérios de vacinação aos nadadores-salvadores?" e "Para quando está perspectivada a conclusão da vacinação ao universo dos nadadores-salvadores da Região?".