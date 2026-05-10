Paulo Martins: a voz da oposição enraizada na Autonomia

Paulo Martins foi uma das vozes mais persistentes e enraizadas da Autonomia madeirense. Não pertenceu ao grupo dos protagonistas do poder, nem procurou esse lugar. A sua marca fez-se a partir da oposição, do trabalho político continuado e de uma ligação directa às populações que atravessou décadas.

Nascido em 1953, iniciou muito cedo a sua intervenção política num contexto ainda marcado pela ditadura. Enquanto estudante de Medicina em Lisboa, envolveu-se no movimento estudantil e nas acções contra o regime, num ambiente de forte contestação e repressão. A morte do estudante Ribeiro dos Santos pela PIDE foi um dos momentos que o marcaram profundamente. Perante a ameaça de expulsão, decide abandonar o curso e regressar à Madeira, trazendo consigo uma consciência política já formada e um posicionamento claramente antifascista.

Esse regresso coincide com os últimos anos do regime e com o início de um período de mobilização que explodiria após o 25 de Abril de 1974. Na Madeira, Paulo Martins integra-se rapidamente nos sectores mais activos da transformação social. Participa na criação da União do Povo da Madeira, uma das primeiras organizações a reivindicar a Autonomia, e assume um papel central nas lutas populares que então emergem.

Segundo Assunção Bacanhim, a sua intervenção constrói-se desde o início a partir do terreno. Está presente nas reivindicações dos trabalhadores, na luta pela democratização dos sindicatos, na contestação ao regime da colonia e na defesa de melhores condições de vida para as populações. Não é apenas um dirigente político. É alguém que organiza, mobiliza, escuta e acompanha. Essa proximidade tornar-se-ia uma das suas principais características ao longo de toda a vida.

Em 1976, com apenas 22 anos, é eleito deputado à Assembleia Regional. Entra num parlamento ainda em formação, num tempo em que a Autonomia começava a ganhar forma institucional. A partir daí, constrói um percurso singular de continuidade política, sendo sucessivamente eleito ao longo de várias legislaturas e tornando-se um dos deputados mais experientes e duradouros da história regional.

No plano parlamentar, ganha reputação como um dos intervenientes mais preparados e combativos. A imagem pública é a de um deputado duro, frontal, exigente no confronto político. Segundo Roberto Almada, essa imagem correspondia à sua presença em plenário, marcada por uma linguagem directa e por uma capacidade invulgar de estruturar o debate político.

Mas, ainda segundo o mesmo testemunho, essa era apenas uma parte do seu perfil. Nos bastidores, revelava-se também um construtor paciente, capaz de dialogar, negociar e contribuir para soluções institucionais duradouras. Participou activamente na construção de instrumentos fundamentais da Autonomia, desde os primeiros regimentos parlamentares ao Estatuto Político-Administrativo, num trabalho menos visível, mas decisivo para a consolidação do sistema.

Ao mesmo tempo, manteve sempre a ligação às causas sociais que marcaram o início do seu percurso. Destacou-se na defesa dos direitos dos trabalhadores, na valorização das bordadeiras, na luta pelo fim da colonia e na promoção de direitos sociais num contexto de profunda transformação da sociedade madeirense.

Ideologicamente, afirmou-se como homem de esquerda, ligado à UDP e mais tarde ao Bloco de Esquerda, mas com uma forte autonomia de pensamento. Defendia uma Autonomia integrada em Portugal, recusando tanto o centralismo como as derivas separatistas. Essa posição levou-o, por vezes, a assumir divergências face à sua própria área política, reforçando uma imagem de coerência e independência.

Outro traço distintivo era a forma como encarava a política. Segundo Roberto Almada, Paulo Martins distinguia claramente entre adversários e inimigos, mantendo relações de respeito mesmo em contextos de confronto político intenso. Essa postura permitiu-lhe ser simultaneamente uma figura combativa e um interlocutor credível.

No plano pessoal, a sua vida esteve também ligada à intervenção cívica e política através da relação com Guida Vieira, sua companheira de décadas e também uma das figuras marcantes da luta sindical e política na Região, com quem partilhou um percurso comum de intervenção e compromisso público.

No início dos anos 2000, já como o deputado mais antigo em funções, decide suspender o mandato para permitir a entrada de uma nova geração. O gesto tem um valor simbólico claro. Mostra uma preocupação com a renovação política e com a continuidade do trabalho que ajudou a construir.

Mesmo afastado do parlamento, manteve-se activo na vida política e cívica, participando em iniciativas, debates e projectos de convergência à esquerda. Continuou a acompanhar a evolução da Região com sentido crítico e ligação às causas sociais que sempre o definiram.

Foi distinguido em 2004 com a Ordem da Liberdade, reconhecimento do seu percurso cívico e político. Morreu a 3 de Outubro de 2014, aos 61 anos, deixando uma marca que ultrapassa os cargos que ocupou.

Paulo Martins representa uma dimensão essencial da Autonomia que nem sempre é a mais visível. A da oposição persistente, da mobilização social e da construção paciente. Num processo muitas vezes marcado pelo poder e pelo confronto institucional, o seu percurso mostra que a Autonomia também se fez a partir de quem esteve fora do governo, mas nunca fora da vida concreta das pessoas.