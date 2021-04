Viveiro de Lojas inaugurado esta terça-feira no Funchal

Foi hoje inaugurado o Viveiro de Lojas, um projecto da autarquia do Funchal, que consiste numa incubadora para novas marcas locais, permitindo que empreendedores regionais testem os seus produtos durante seis meses, sem os custos inerentes à abertura de um espaço próprio.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) esteve presente na iniciativa, que se realizou no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha da cidade.

"Numa altura em que o tecido empresarial apela à capacidade de adaptação e também à criatividade dos nossos empreendedores, a CMF associou-se a essa necessidade e criou este espaço para testar e dar a conhecer os produtos ao mercado. No fundo, servindo como um embrião de novos empreendedores e de novas lojas para a cidade do Funchal", disse Miguel Silva Gouveia.

O Viveiro de Lojas do Funchal acolhe, nesta primeira fase, seis projectos, nomeadamente a Wicker_it Innovating Tradition, Provecto, Madeira Pebbles, Notebooks & Arts, Artes da Flor, e o artista António Miguel do Livramento Ramos.

O autarca lembrou que a ideia do Viveiro de Lojas “surgiu do programa de Revitalização do Comércio Tradicional, que tem também por objectivo ajudar a povoar algumas das lojas que estão fechadas na baixa do Funchal, criando uma janela de oportunidade para que depois possam fazer essa passagem para um desses espaços".

A autarquia recebeu mais de duas dezenas de candidaturas ao longo do período de inscrição.

Miguel Silva Gouveia concluiu que “as pessoas têm procurado outros métodos de fazer face à pandemia e de oferecer algum valor acrescentado à economia local". "Esperamos com esta iniciativa catapultar mais produtores regionais para o sucesso e demonstrar, com trabalho feito, que podem sempre contar com a Câmara Municipal do Funchal como um parceiro de confiança", rematou.