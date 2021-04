Tome nota da agenda desta terça-feira, 20 de Abril

Formação em empreendedorismo agrícola

Arranca esta terça-feira, o primeiro de oito cursos de formação em empreendedorismo agrícola, que a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural está a promover, em parceria com a Escola Agrícola da Madeira, Instituto de Emprego da Madeira e da Startup Madeira.

O objectivo é incentivar cidadãos em situação de desemprego a validar ideias e a concretizar projetos no sector primário, através de um programa designado ‘AGIR+Agricultura’. A primeira formação acontece, até dia 23 de Abril, na Ribeira Brava.

Reunião de Assembleia de Freguesia de Santa Cruz

Terá lugar, esta terça-feira, a reunião da Assembleia de Freguesia de Santa Cruz. Entre outros aspectos será discutido e votada a proposta de ‘Modificacão dos valores adstritos o Proievtos de Actividades englobados no Contrato de Empréstimo covid-19’.

Manhã – Pessoal docente e não docente do ISAL é vacinado

O corpo de docentes e pessoal não docente do Instituto Superior de Administração Línguas (ISAL) vai ser vacinado contra a covid-19, esta terça-feira, no Madeira Tecnopolo.

09:00 - Reunião Plenária n.º 62

A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas. Entre outras propostas, será apreciado na generalidade um projecto de resolução, da autoria do PCP, que recomenda ao Governo Regional que inicie um processo negocial com a ANA Aeroportos, para garantir a redução das taxas aeroportuárias dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo.

09:00/16:00 - Intervenção na rede de água em S. Pedro

Irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Calçada do Pico, na freguesia de São Pedro, afectando o abastecimento nos seguintes arruamentos: Calçada do Pico; Rua dos Arrifes; Beco do Salvador; Beco dos Arrifes; Travessa da Calçada do Pico; Rua do Castelo; Rua São João de Deus; Beco da Levada do Pico.

10:00 – Visita ao Centro de Vacinação da Calheta

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 10 horas, o Centro de Vacinação da Calheta, localizado no pavilhão dos Prazeres.

11:00 - Secretário da Economia visita restaurante 'Casa Itália d'Ajuda'

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, visita, pelas 11 horas, o restaurante ‘Casa Itália d’Ajuda’ - Rua Vale da Ajuda nº 70, Funchal - dando seguimento ao ciclo de deslocações às empresas regionais, iniciado em 2020. Trata-se de uma empresa (Surpresa Abundante, Lda.) que desenvolve a sua actividade empresarial no ramo da restauração e similares, detida pelo empresário Germano Soares, dono de outros três estabelecimentos de restauração no concelho do Funchal.

12:00 - Inauguração Viveiro de Lojas CMF

É inaugurado, esta segunda-feira, no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha da cidade, o Viveiro de Lojas da Câmara Municipal do Funchal (CMF), um projeto que consiste numa incubadora para novas marcas locais, permitindo que empreendedores regionais testem os seus produtos durante um período de tempo, sem os custos inerentes à abertura de um espaço próprio. O presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na ocasião.

16:30 - ACIF promove webinar ‘Superar a pandemia’

A ACIF-CCIM, através da Mesa da Secção dos Serviços de Contabilidade e Consultoria de Gestão, em parceria com a PKF, promove o webinar ‘Superar a pandemia: inverter os problemas para a recuperação da sua empresa’. O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, é um dos oradores convidados.

16:30 - Entrega de Certificado Madeira Safe to Discover à APRAM

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marcará presença na entrega dos certificados ‘Madeira Safe to Discover’ à APRAM. A cerimónia acontecerá na Gare Marítima da Madeira.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

11:00 - Concerto Quarteto de Cordas Atlântico

O Quarteto de Cordas Atlântico (constituído por quatro instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira) actua, pelas 11 horas, na Fábrica Bordal, na Rua Fernão Ornelas., no Funchal. O concerto integra um ciclo musical que alia a música aos Bordados e ao Vinho Madeira, durante o mês de Abril. Pedro Camacho (na flauta), Louise Whipham (no oboé), José Barros (no clarinete), Manuel Balbino (no fagote) e Rúben Silva (na trompa) irão interpretar Mozart, Grieg, Ravel e Hallam.

DESPORTO

20:00 -Paços de Ferreira vs. Farense

O Farense, um dos clubes em zona de despromoção – a par dos madeirenses Marítimo e Nacional – tentará prolongar a pior fase da época do Paços de Ferreira (com três desaires seguidos) esta terça-feira, no arranque de uma 28.ª jornada em que o líder Sporting procura, na quarta-feira, conservar a invencibilidade na I Liga de futebol frente ao Belenenses.