Inaugurada a exposição "(Re) Interpretar o Património de Machico

A exposição "(Re) Interpretar o Património de Machico” foi inaugurada esta tarde, pelo presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, na Sala de exposições temporárias do Núcleo Museológico Solar do Ribeirinho.

A exposição é da autoria da artista machiquense, Gabriela Franco, que realizou 10 pinturas sobre o património edificado e procura retratar de uma forma interpretativa, algumas referências patrimoniais do concelho de Machico.

A jovem artista é natural do Concelho de Machico e desde muito cedo demonstrou aptidão para o desenho, sendo que esta mostra surge no âmbito do estágio profissional que realizou no Município no ano de 2020.

A exposição estará patente até ao próximo dia 20 de maio, no Núcleo Museológico de Machico - Solar do Ribeirinho, e poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, entre a 09H00 e as 16H00.