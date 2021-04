A lagoa do Parque de Santa Catarina, no Funchal, foi esvaziada, para surpresa de quem visita o emblemático parque da cidade. Nada de anormal. “É um procedimento normal de limpeza”, confirmou esta manhã fonte oficial da Câmara Municipal do Funchal. Sem periodicidade específica, mas sempre que se justifica, a divisão de jardins e espaços verdes urbanos da Autarquia procede ao esvaziamento da lagoa para a respectiva limpeza. Sendo um ícone do Parque, “manter a lagoa limpa contribui para o embelezamento do espaço e para a qualidade de vida da fauna lá existente”, reforça.

Em breve o encantador lago com uma pequena ilha, onde patos e cisnes coabitam, voltará ao seu estado normal.