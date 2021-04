Alemanha regista 297 mortos e 9.609 casos nas últimas 24 horas

A Alemanha registou, nas últimas 24 horas, 297 mortes relacionadas com a covid-19 e 9.609 contágios, informou hoje o Instituto Robert Koch (RKI).

Em relação ao dia anterior, ocorreram menos dois mil casos de contágio e menos mil em relação ao mesmo período da semana passada.

Mesmo assim, a incidência acumulada nos últimos sete dias manteve-se estável no país mais povoado da União Europeia, 162,4 casos por cada 100 mil habitantes.

Na Alemanha morreram 80.303 pessoas de SARS CoV-2 desde o início da pandemia.

No total o país acumula 3.163.308 casos desde o princípio da crise sanitária.

Por outro lado, os internamentos continuam a aumentar estando neste momento 4.932 pessoas hospitalizadas com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos, mais 90 doentes em relação ao dia anterior.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 19,8% da população (16,4 milhões de pessoas) receberam uma dose da vacina contra o covid-19 e 6,6% (5,5 milhões de pessoas) as duas doses do composto.