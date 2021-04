António Loja é o convidado do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal

O escritor António Loja, nascido no Funchal em 1934, é o convidado da próxima edição do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal. A sessão realiza-se a 30 de Abril, pelas 18 horas e contará com a moderação de Cláudia Caires Sousa.

Licenciado em Ciências Históricas e Filosóficas, e em Ciências Pedagógicas, pela Universidade de Coimbra, foi responsável por editar e dirigir a publicação das revistas Atlântico e Arquipélago.

Além disso, publicou duas obras de investigação histórica: 'A Luta do Poder contra a Maçonaria' e 'Crónica de uma Revolução – A Madeira na Revolução Liberal (Coleção Funchal 500 anos)'.

'Como um Rio Invisível', 'Regressos' (2 volumes), 'Às Cinco da Tarde' e 'O Advogado de Roma' são as suas obras de ficção.

Já 'As Ausências de Deus' relata a sua experiência na guerra colonial. "Uma excelente obra, que quem sentiu na própria pele os tempos dessa guerra colonial, talvez se reveja na leitura deste livro onde o autor procura libertar as memórias desses anos vividos. Um livro que coloca em causa a presença ou não presença de Deus em momentos complicados da vida", refere nota da Biblioteca Municipal.

Uma vez que a sessão será realizada através da plataforma Zoom, serão aceites todas as inscrições, permitindo assim o acesso a um maior número de interessados.