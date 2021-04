Saiba quais os números que marcam a Madeira nesta terça-feira

47

Tal como aconteceu no ano passado, a Feira do Livro do Funchal 2021 foi adiada para o mês de Novembro. De volta aos moldes tradicionais, a 47.ª edição da Feira do Livro terá lugar na Placa Central, entre os dias 12 e 21 de Novembro. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, durante o acto formal de doação à autarquia de toda a obra publicada de José Saramago, por parte da sua filha, Violante Saramago Matos.

374 mil

A requalificação da zona balnear da Madalena do Mar que arrancou no dia de hoje e que representa um investimento que ascende os 374 mil euros à Sociedade de Desenvolvimento Ponta do Oeste (SPDO), estará concluída “antes do início da época balnear” e o pontão não vai ser demolido como era desejo de um grupo de populares da localidade que chegaram a manifestar o desagrado pela degradação do equipamento.

40

O JPP lançou um voto de congratulação pelos 40 anos da Associação Musical e Cultural Xarabanda, sublinhando que "a alma de madeirense, é um mundo de multivivências que ficam, de algum modo, plasmados nos usos e costumes, naquilo que vulgarmente designamos por cultura".

350

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia esteve no parlamento a apresentar um diploma que integra os trabalhadores não docentes, ajudantes de acção socioeducativa do pré-escolar e assistentes operacionais de apoio educativo, numa nova carreira de Técnico de Apoio à Infância. A nova carreira, que abrange cerca de 350 profissionais, garante mais competências e formação aos assistentes operacionais. Os profissionais que já integram as carreiras anteriores transitam para a nova carreira, com contabilização do tempo de serviço na carreira de origem.

2

Esta terça-feira há dois novos casos de covid-19 de alunos de escolas da Região a reportar. Na actualização feita pela secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), é dado conta de que destas duas situações resultou o confinamento de duas turmas, num total de 44 alunos e dois docentes.