Miguel Albuquerque vai aligeirar medidas no início da próxima semana

Miguel Albuquerque prepara-se para anunciar o levantamento de algumas restrições impostas em Janeiro deste ano. A comunicação será feita no início da próxima semana caso os números de Covid-19 não aumentem na Região.

A revelação partiu de Pedro Calado, que destacou o facto da campanha de vacinação estar "a correr muito bem", e que "de forma cautelosa" o executivo está a proceder à reabertura de muitas actividades.

"Estamos aqui a tentar lidar com a pandemia e a economia. A tentar fazer uma sintonia entre as duas situações evitando a propagação do vírus, mas também mantendo toda a economia a funcionar. O presidente do Governo já disse publicamente que a partir do dia 26 estaremos a ver o reflexo dos 15 dias após o reinício das aulas e se os resultados se mantiverem assim, o presidente irá tomar novas decisões para darmos um passo em frente para permitir uma reabertura mais suave, mas com algum cuidado para não termos de dar um passo atrás", vincou o número dois do Governo Regional.

Segundo o vice-presidente do Governo Regional, até ao dia 26 deste mês "é importante termos noção dos riscos que estamos a correr com a reabertura das aulas presenciais", no entanto "se a situação assim o permitir, estão criadas as condições para aligeirar algumas das medidas que foram tomadas"