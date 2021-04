Desemprego volta a aumentar na Madeira

O desemprego registado na Madeira atingiu, no fim de Março, um total de 20.428 pessoas. Um aumento de 30,6% face ao período homólogo de 2020. Em relação ao mês passado deu-se uma subida de 0,5%. Os números são adiantados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

A Madeira continua a ser a terceira região do país onde se registou um aumento maior no número de desempregados, em termos homólogos. O Algarve ocupa o primeiro lugar da tabela, com uma subida de 54,6%. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com um aumento de 40,7% face ao mesmo período do ano passado. Nos Açores deu-se uma subida de apenas 1,4%. Actualmente a outra região autónoma regista 7.049 desempregados.

Em termos totais nacionais existem 432.851 pessoas sem emprego no país, mais 25,9% face a Março de 2020 e mais 0,2% face a Fevereiro deste ano. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego subiu, assim, em Março pelo quarto mês consecutivo, atingindo um novo máximo desde Maio de 2017.