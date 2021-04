Morreu Joaquim Sá e Sousa, figura destacada do Rali Vinho da Madeira

Faleceu hoje Joaquim Sá e Sousa, figura destacada do Club Sports da Madeira e, em particular, do Rali Vinho da Madeira.

Uma informação veiculada pelo Club Sports da Madeira, através de uma nota há pouco divulgada.

"Há notícias que nos recusamos a acreditar. Obrigada Joaquim, descansa em paz", refere José Paulo Fontes, presidente da Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira.

Joaquim Sá e Sousa estava há muitos anos ligado ao automobilismo, primeiro como concorrente, depois como dirigente.