Tome nota da agenda desta sexta-feira, 16 de Abril

Dial Mundial da Voz

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação (DRE), Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), celebra o Dia Mundial da Voz com iniciativas on-line, nomeadamente através a divulgação de vídeos alusivos a esta celebração no Facebook (www.facebook.com/dseducacaoartistica) e no Youtube (https://www.youtube.com/c/EducaçãoArtística) ao longo do dia.

08:00 - Divulgação de um workshop sobre a voz pela professora e cantora Maria João Caires, direcionado para alunos dos diferentes níveis de ensino;

09:00 - Interpretação vocal do tema ‘Canção da galinha Maria’, pelos alunos da EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos, sob a responsabilidade da docente Benvinda Gonçalves;

10:00 - Interpretação vocal do tema ‘O cânone da maresia’, interpretada pelos alunos da EB1/PE do Caniço, sob a responsabilidade da docente Lucília Alves;

11:00 - Divulgação de vídeos com testemunhos de docentes e artistas regionais, profissionais no âmbito da voz.

‘Kraken’ faz escala no Porto Santo

O navio-escola ‘Kraken’ tem escala marcada na ilha do Porto Santo, esta sexta-feira, onde irá realizar actividades de sensibilização ambiental com associações e escolas locais e em coordenação com a Direcção Regional da Juventude.

09:30 – Comissão debate Lei das Finanças Regionais

Prossegue, esta sexta-feira, na Sala do Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, a análise das propostas apresentadas no âmbito da Revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.

10:00 - Iniciativa Grupo Parlamentar PSD

O Grupo Parlamentar do PSD realiza uma visita ao Centro de Investigação de Experimentação da Banana da Madeira, no Lugar de Baixo.

11:00 – Nova lota do Funchal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, a nova Lota do Funchal, uma empreitada agora concluída e que representou um investimento na ordem dos cinco milhões de euros, comparticipado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.

A nova Lota do Funchal, pelas suas caraterísticas modelares e equipamentos de ponta, representa mais e melhor segurança alimentar, condições de trabalho ímpares para funcionários, pescadores, armadores e empresas que operam no sector.

11:30 - ‘Ecopontos com Atitude’

Tem lugar, na Escola de 1º Ciclo com o Pré-Escolar e Creche de Santo Amaro, a entrega simbólica dos ecopontos e respectivas placas informativas relativos ao Concurso ‘Ecopontos com Atitude’. Nesta iniciativa estarão presentes a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, e o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

11:30 - Empresas do Porto Santo assinam contratos do ‘SI Funcionamento’

A Secretaria Regional da Economia, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), realiza, pelas 11:30, no Centro Cultural de Congressos do Porto, a sétima cerimónia pública de assinatura dos termos de aceitação da decisão de financiamento dos contratos relativos ao sexto aviso do ‘SI Funcionamento 2020’. A cerimónia contará com a presença do Secretário Regional de Economia, Rui Barreto, e do Presidente do IDE, Duarte Freitas.

12:30 – Iniciativa JPP

O Juntos Pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política para abordar questões relacionadas com a Cultura, que terá lugar em Santa Cruz. Élvio Sousa será o porta-voz desta acção.

DESPORTO

19:00 - Sporting vs. MadeiraSAD

O Madeira Andebol SAD defronta, no Pavilhão João Rocha em Lisboa, frente o Sporting, um dos candidatos ao título de campeão nacional de andebol.

21:00 - Farense vs. Sporting

O líder Sporting procura esta sexta-feira, no Algarve, frente ao Farense, regressar às vitórias na I Liga de futebol, numa 27.ª jornada em que o FC Porto visita o Nacional e o Benfica recebe o Gil Vicente.

A ronda arranca com o Boavista-Paços de Ferreira, na sexta-feira, às 18:45, com os 'castores' a tentarem regressar aos triunfos, depois de duas derrotas seguidas, três nas últimas quatro jornadas, perante os 'axadrezados', que continuam na luta pela manutenção.