CHEGA tece críticas à nova Marca Madeira

O CHEGA-Madeira enviou há pouco uma nota à Comunicação Social dando conta que a nova Marca Madeira "está a causar mau estar a muitas pessoas".

Segundo aquele partido, a nova Marca Madeira é "uma imagem que não transmite a sensação de inclusão que foi solicitada e que, pelos valores apresentados, trata-se de um esbanjamento dos dinheiros públicos", sobretudo quando se trata de uma imagem "que até os próprios portugueses têm alguma dificuldade em ler e compreender o que está escrito. Segundo os princípios da comunicação, uma imagem não deve ser facilmente compreendida pelo público, sem ruído e de forma simples?", acrescenta a informação enviada.

O CHEGA-Madeira diz se colocar ao lado da população e dos seus interesses, questionando o custo de cerca de 600 mil euros deste logotipo e perto de um milhão de euros na sua promoção. "Não somos contra o investimento nem contra a promoção turística da nossa ilha, bem sabemos a importância do turismo na nossa região mas somos contra este desgoverno e esta falta de rigor financeiro. A solução poderia partir de um concurso de ideias aberto às empresas que pretendiam participar, dar as diretrizes necessárias e selecionar a que mais se adequa e partir da ideia dessa empresa, contratando-a para efetuar o projeto. Ou então , com a quantidade de técnicos superiores na função pública, não existe pessoas especializadas em marketing, design e comunicação para concretizar este projeto?", acrescenta.

O CHEGA diz que a população quer respostas e que irá sempre lutar pelos direitos da população e pelas devidas justificações.