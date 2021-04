Serão cerca de 1.200 os alunos da Universidade da Madeira (UMa) que vão fazer, amanhã, um teste rápido para despiste da covid-19. O rastreio vai acontecer entre as 9 horas e as 18h30 no piso -2 do Campus da Penteada.

Na iminência do recomeço das aulas presenciais na academia madeirense, os alunos têm, assim, uma oportunidade para saberem se estão ou não infectados com o novo coronavírus. O rastreio não é obrigatório, pelo que, os estudantes interessados em realizar o teste procederam, previamente, ao preenchimento de um formulário dando conta da vontade de serem submetidos ao teste.

Apesar de ser gratuito, apenas pouco mais de metade dos 3.156 alunos da UMa mostrou interesse no rastreio.

Refira-se que alguns alunos, dos vários ciclos de estudos, por frequentarem cursos que já ‘obrigam’ a uma testagem da covid-19, por diversos motivos, entre eles a participação em estágios ou o exercício de profissões ligadas à saúde, optaram por não se inscrever neste despiste da doença.

São disso exemplo os estudantes dos cursos de Educação Básica, Enfermagem, Direção e Gestão Hoteleira, Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, Psicologia da Educação, Ensino de Matemática no 3º ciclo do Ensino Básico e no Secundário e Pós-Licenciatura de Especialização de Saúde Mental e Psiquiátrica.

De entre as outras justificações dadas para a não realização dos testes, houve alunos que já contraíram a doença, outros que serão ou foram testados recentemente na sequência de viagens para fora da Região, e outros ainda que já foram vacinados.

Além disso, fonte da UMa deu conta, ao DIÁRIO, de que a não obrigatoriedade da realização do teste, o espaço curto para a resposta e a falta da consulta do seu endereço institucional são “motivos importantes a serem tomados em consideração no processo”.

Refira-se que os docentes e pessoal não docente não estão abrangidos por este rastreio, já que uma parte da foi vacinada e está prevista, em breve, a inoculação dos restantes.