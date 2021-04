JSD realizou acção de reflorestação no Pico do Prado

A JSD Santo António realizou mais uma iniciativa de cariz ambiental, desta feita uma acção de reflorestação as zonas altas do Funchal, concretamente no Pico do Prado, contando com o apoio do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

O objectivo passou por chamar a atenção para a importância deste trabalho que é levado a cabo nas serras da cidade e que destacam como via de preservação e proteção ambiental, mas, também, de prevenção de catástrofes naturais, estando, conforme sublinham, “ao alcance de todos participar, activamente, na defesa do ambiente e na segurança das populações”.

A JSD reforça que “este tipo de iniciativas, recentemente levadas a cabo noutras localidades, nomeadamente na freguesia do Monte, tem por objectivo, precisamente, sensibilizar a população mais jovem para as boas práticas ambientais, dando o exemplo na primeira pessoa”, uma meta que os Jovens Social-democratas enfatizam, tanto mais quando “é também a segurança das populações do Funchal que está em causa caso não se invista nesta estratégia de reflorestação e não se priorize o cuidado com os espaços florestais”.

"Despertar consciências e sensibilizar toda a comunidade, especialmente os mais jovens, para a necessidade da adopção de boas práticas ambientais, de modo a que todos possam fazer parte e contribuir para a estratégia de sucesso que tem vindo a ser implementada, nesta matéria, pelo Governo Regional – com investimentos assinaláveis – foram, nesta oportunidade, objectivos lembrados pela JSD, estrutura que reitera a sua aposta na defesa do Ambiente como uma das grandes prioridades da sua agenda política", refere nota à comunicação social.

Nesta ação, os participantes puderam constatar que as várias iniciativas desenvolvidas pelo IFCN naquela área já começam a dar, hoje, os seus frutos, na medida em que muitas espécies conseguiram sobreviver e crescer naquela área.

“É, acima de tudo, em nome do futuro e das novas gerações a que pertencemos que nos associamos a mais esta ação de reflorestação e continuaremos a ser presença assídua de todas as iniciativas que sirvam para assinalar e promover a defesa da causa ambiental”, conclui a JSD Santo António.