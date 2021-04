Boa noite!

Um senhor abastado confidenciou a Rui Barreto que dinheiro para políticos não é problema. E que se a banca não empresta, a solução não é mendigar, antes estender a mão ao benemérito.

O líder do CDS na Madeira garante a pés juntos que o dinheiro do milionário não entrou no partido, -porventura só saiu! -, mas sim em contas que, aparentemente, não são da nossa conta. Pura ilusão, e das grandes, a juntar a uma confissão letal. Rui Barreto assumiu hoje, publicamente, na RTP-M, que cometeu “o pecado da legalidade” no caso do empréstimo de quase 30 mil euros de César do Paço a militantes centristas madeirenses. Como se a ilegalidade fosse uma virtude. Como se cumprir com os deveres democráticos fosse um favor. Como se o respeito pela lei fosse opcional. Como se lhe fôssemos devedores de gratidão eterna. Como se tivéssemos que exprimir solidariedade por privações inesperadas que resultam da investigação jornalística da SIC

Perante obscena confidência, o Ministério Público, mesmo que ainda não refeito da adjectivação de Ivo Rosa, está obrigado a intervir e a averiguar. Esta gente governa a Madeira, mesmo que no poder se mantenha à conta de votos de confiança convenientes ou alienações premeditadas.