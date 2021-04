Testes todos negativos na Ribeira Brava e Calheta

No último dia do rastreio aos alunos do 3.º ciclo e do secundário das escolas da Região, os 1.432 testes rápidos de antigénio feitos na Calheta e na Ribeira Brava foram todos negativos.

Fica assim completa a testagem massiva no âmbito do regresso às aulas presenciais de todos os níveis de ensino da Madeira e do Porto Santo.

No total, desde o dia 5 de Abril até hoje, foram testados 17.171 alunos, dos quais nove revelaram estar infectados com covid-19.