Promotor quer avançar com mais habitação a custos controlados

O empresário Leonel Gregório, responsável pelo novo Conjunto Habitacional do Vale da Ribeira, na Lombada da Ponta do Sol, admite avançar com novos projectos de habitação a custos controlados, depois de ter vendido a totalidade dos 30 apartamentos construídos naquele empreendimento.

A forte procura acabou por reforçar a convicção do promotor de que continua a existir falta de oferta acessível no mercado regional, sobretudo para jovens casais e famílias que procuram primeira habitação.

O complexo habitacional, promovido e construído pela empresa Gomes & Corte, representa um investimento superior a 6,2 milhões de euros e inclui 12 apartamentos T1, 15 T2 e três T3, destinados a residentes do concelho da Ponta do Sol. Todos os fogos foram vendidos.

Apesar de reconhecer que o projecto enfrentou dificuldades no acesso ao financiamento, devido à dimensão reduzida da empresa, Leonel Gregório considera que o resultado final compensou o esforço e admite repetir a experiência caso surjam novas oportunidades.

A intenção passa por continuar a apostar em habitação a preços controlados, podendo os futuros investimentos surgir tanto na Ponta do Sol como noutros concelhos da Região, numa altura em que o acesso à compra de casa continua a ser uma das maiores preocupações de muitas famílias madeirenses.

O empreendimento do Vale da Ribeira ocupa uma área de 3.160 metros quadrados e dispõe ainda de estacionamento coberto, arrecadações individuais, sala de condomínio e lugares públicos no exterior. Segundo o promotor, a obra cumpre as exigências europeias em matéria de construção e eficiência, tendo obtido uma certificação de excelência.