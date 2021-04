Albuquerque visita o Hospital Particular da Madeira esta sexta-feira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 9 de abril, pelas 11 horas, o Hospital Particular da Madeira.

A unidade de saúde do Grupo HPA Saúde completa dois anos de actividade, no próximo mês de Maio.

"Actualmente com um universo de 510 colaboradores, o HPM tem colaborado, em parceria com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e com a Autoridade Regional de Saúde na resposta à pandemia da covid-19", destaca a nota da presidência remetida às redacções.