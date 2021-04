Restrições excessivas a quem visita lares “não é constrangimento”

O secretário regional de Saúde, Pedro Ramos, não admite rever alguns procedimentos para atenuar as restrições excessivas que são impostas aos visitantes dos lares. Nomeadamente a obrigatoriedade da realização de teste rápido de antigénio à Covid-19, até 72 horas antes da visita. Em causa o facto de muitos Lares não disponibilizar, por incapacidade técnica, a realização dos testes rápido. Situação torna-se mais problemática porque a maioria dos Centros de Saúde nos concelhos rurais também não prestam este serviço. Realidade que obriga a quem pretende visitar idosos institucionalizados a ter que se deslocar regularmente a outros concelhos ou mesmo ao Funchal, para realizar o teste prévio, com a agravante do mesmo só ser válido até 15 dias.

“Não há constrangimentos nem pode haver constrangimentos em relação à área da Saúde, do Social e da Educação”, foi a primeira reacção de Pedro Ramos.

Mesmo confrontado com o redobrado constrangimento que a situação oferece a quem vive nos concelhos mais afastados do Funchal, casos do Porto Moniz e de Santana, e não tem possibilidade de fazer o teste rápido na sua área de residência, Pedro Ramos mostrou-se intransigente na conclusão: “Não é constrangimento”, foi a resposta. “Em primeiro lugar está a segurança dos utentes nas instituições residenciais para idosos”, alegou.

Apesar do Governo Ter anunciado que ia tentar criar condições para que os próprios Lares tivessem condições de disponibilizar testes rápidos de antigénio aos visitantes, de forma a agilizar o procedimento da marcação e realização de testes aos visitantes dos lares, tal (ainda) não acontece em muitos Lares.

Na Madeira existem 32 estruturas residenciais para pessoas idosas: 22 de instituições de solidariedade social, cinco de entidades privadas e outros cinco são lares públicos oficiais.

Segundo os dados da Secretaria da Inclusão e Cidadania da Madeira, estas instituições têm uma população residente superior a 1.400 pessoas.

Recorde-se que as visitas aos lares da Região Autónoma da Madeira foram retomadas no dia 30 de Março, com todas as medidas de segurança, e com a obrigatoriedade da realização de teste rápido de antigénio à Covid-19, até 72 horas antes da visita.