Alegado financiamento “nada abona a favor da imagem do CDS-Madeira”

Pedro Pereira, presidente da JP - Juventude Popular da Madeira, e Sara Madalena, presidente da concelhia do CDS na Ponta do Sol, são apenas dois dos muitos centristas madeirenses que esperam um “esclarecimento cabal” do partido sobre as alegações feitas, ontem à noite, na reportagem da SIC ‘A Grande Ilusão’, na qual se dá nota de um financiamento, na ordem dos 30 mil euros, feito ao CDS-PP Madeira pelo também financiador do CHEGA, César do Paço. A reunião da Comissão Política, convocada de urgência para o próximo sábado, dia 17 de Abril, servirá para isso mesmo.

Mas ainda antes dos esclarecimentos, primeiro aos militantes e depois a todos os madeirenses, que consideram serem de grande importância, mais ainda numa altura de pré-campanha para as eleições autárquicas, o líder da JP-Madeira considera que a reportagem da SIC “nada abona a favor da imagem do CDS-Madeira”.

Apesar de conhecer os problemas financeiros do partido, que levaram, por exemplo, a um empréstimo no banco Crédito Agrícola para suportar a última campanha autárquica, Pedro Pereira, que já foi secretário-geral do partido, e que agora é membro da Comissão Política, diz que em momento algum teve conhecimento deste alegado empréstimo, agora dado a conhecer pela reportagem da estação televisiva nacional.

“Foram-nos apresentados factos jornalísticos, na reportagem da SIC, mas não sendo uma investigação judicial, não há nada que prove uma ilegalidade”, sublinha, no entanto, certo de que o líder do CDS-Madeira, Rui Barreto, vai prestar os esclarecimentos necessários, na reunião de sábado. “Espero que o partido seja capaz de comunicar, e bem, esses esclarecimentos”, até porque na política, e como se costuma dizer sobre a mulher de César, “não basta ser sério, é preciso parecer”.

Ontem, num comunicado tornado público pelo CDS-Madeira, não é negada a existência de um empréstimo, numa altura em que “o partido passava por dificuldades financeiras”, o que não é admitida é a existência de um financiamento.

É explicado que, “por definição, os empréstimos devem ser devolvidos e foi aquilo que foi feito, no tempo certo e em acordo com o mutuante. As verbas foram devolvidas até ao último cêntimo e não chegaram, sequer, a ser utilizadas, já que o partido, entretanto, conseguiu um empréstimo bancário”. Pelo que, adianta o mesmo comunicado, “não há nada de ilegal na conduta de qualquer um dos envolvidos”.

Sara Madalena também diz ter conhecimento das dificuldades do CDS-Madeira no acesso à banca, como foi comunicado numa Comissão Política, já antes das eleições de 2019, mas “naturalmente que os meandros financeiros e económicos do partido não me são dados a conhecer”, pelo que apenas teve conhecimento do alegado financiamento através da reportagem emitida ontem à noite na SIC. “Eu e tantos outros militantes do partido”.

A centrista não quer tecer muitos comentários sobre o assunto, não antes de ouvidos os esclarecimentos de Rui Barreto, previstos para a Comissão Política extraordinária, mas admite que a situação está a gerar burburinho entre os militantes.

Após uma solicitação do DIÁRIO, o ex-líder do partido e agora presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues não quis comentar o assunto.

Certo é que a reportagem, que expôs os contornos do dinheiro (29.880 euros) que chegou às contas bancárias de Rui Barreto, Gonçalo Santos, Vítor Barreto, Luís Filipe Santos e Gonçalo Camacho, está a pautar a agenda política e mediática desta quinta-feira.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e parceiro de coligação, já disse que mantém “total confiança” em Rui Barreto, presidente do CDS-PP Madeira e também secretário regional de Economia.