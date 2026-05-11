PTP pede constituição de Comissão Parlamentar para escrutinar contratos e investimentos realizados pela EEM

O Partido Trabalhista Português (PTP), através do seu dirigente José Manuel Coelho, veio "pedir a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para escrutinar os contratos e investimentos realizados pela Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) nas últimas décadas".

Para o PTP, "a recente polémica sobre o prolongamento do contrato de 161 milhões de euros para a compra de energia produzida a fuelóleo até 2030 ao Grupo Sousa é apenas a "ponta do iceberg" de uma gestão que tem de ser escrutinado".

Em nota à imprensa, José Manuel Coelho aponta que "a factura da luz na Região é um pesado fardo para as famílias, inflacionada por decisões políticas e negócios que carecem de transparência",

Diz ainda que "a EEM serve mais os interesses de grupos económicos e "amigos do regime" do que o bolso dos contribuintes madeirenses, denunciam os trabalhistas".

O PTP recorda investimentos que considera "verdadeiros buracos negros financeiros, nomeadamente o caso da fábrica de algas do Porto Santo, um projecto que custou milhões ao erário público e que acaba agora desmantelado sem proveito para a população, servindo apenas como exemplo de má gestão de fundos públicos e da EEM".

Além disso, o partido pretende que "a Comissão de Inquérito investigue as ligações e consultorias externas, lembrando os episódios que envolveram figuras mediáticas da política nacional, como é o caso de Marques Mendes e das fotovoltaicas no Canical e Porto Santo".

"É preciso saber quem ganhou, quanto ganhou e por que razão os madeirenses continuam a pagar uma das energias mais caras do país para sustentar estes negócios", reforça o dirigente do PTP.