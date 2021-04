Governo deverá autorizar mais de um visitante por utente nas visitas aos lares da Madeira

Além das alterações operacionais ontem anunciadas na testagem aos visitantes dos lares da Região, o Governo Regional deverá hoje também decidir por autorizar mais de um visitante por utente, imposição actualmente em vigor.

Miguel Albuquerque admitiu esta manhã alargar o número de visitantes nas visitas aos idosos, de modo a permitir que pessoas que tenham necessidade de estarem acompanhadas, como sejam as crianças que querem visitar os avós, ou mesmo adultos com dificuldade de mobilidade, não fiquem excluídos desta possibilidade.

À margem das declarações à imprensa durante a visita que fez esta manhã a empresa sedeada na Zona Franca Industrial, o presidente do Governo reconheceu fazer todo o sentido alterar a norma que só permite um visitante e permitir, pelo menos um segundo visitante por utente, nas visitas semanais.

Esta deverá também ser uma das alterações às regras de enquadramento da última Resolução a sair do Conselho de Governo desta tarde no que diz respeito ao autorizar as visitas às Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), ao Lar Residencial do Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM) e às Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede de Cuidados Continuados Integrados da RAM (RCCI-RAM).

Quanto aos testes rápidos de antigéno, o rastreio passará a ser feito nos centro de saúde da área de residência e gratuitamente nas farmácias, a partir do dia 26 de Abril.

O objectivo é facilitar a testagem para quem quer visitar os seus familiares institucionalizados, porque só nove dos 32 lares da Madeira apresentam capacidade logística e de recursos humanos para fazer essa testagem. A medida é hoje oficializada, em Conselho de Governo, e implicará um conjunto de procedimentos para controlo da autoridade de saúde.