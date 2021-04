PSD-M marca Comissão Política para sexta

Está confirmado. Na próxima sexta-feira, às 17horas, a Comissão Política do PSD-M volta a reunir-se sob a presidência de Miguel Albuquerque. A convocatória já seguiu por sms para os membros deste órgão.

Um dos pontos que certamente estará cima da mesa será a discussão e análise o processo de escolha dos cabeças-de-lista para as Câmaras Municipais da Região, ainda que, a esta hora, não existam muitas certezas quem será o candidato em Santana ou Porto Moniz, dois casos ainda 'bicudos', ou se José António Garcês aceita liderar uma lista pelos social-democratas ou mantém a sua fiel confiança nos Unidos Por São Vicente.

Certezas são as de Pedro Calado para a Câmara do Funchal, Pedro Coelho em Câmara de Lobos, Carlos Teles pela Calheta, Gualberto Fernandes, na Ponta do Sol, Nuno Batista, Porto Santo, Brício Araújo, em Santa Cruz, Norberto Maciel em Machico. Na Ribeira Brava os social-democratas apoiam o ex-social-democrata, Ricardo Nascimento.