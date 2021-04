Iniciativa Liberal da Madeira acusa coligação PSD-CDS de "enfoque no passado"

A Iniciativa Liberal (IL) defende que se por um lado a lista da coligação PSD-CDS candidata à Câmara do Funchal demonstra uma "aparente aposta na experiência, com três ex-vereadores", por outro, acusa que essa estratégia "é contrariada pela não inclusão em lugar elegível de nenhum dos elementos eleitos no mandato que finda este ano, quer pelo PSD, quer pelo CDS". O partido acrescenta: "Se é válido o princípio de 'em equipa que ganha não se mexe', excluir toda a anterior equipa parece-nos uma autoavaliação do mandato por estes partidos, excessivamente negativa e manifestamente exagerada, que deve levar à reflexão do motivo de tais opções políticas".

E vai mais longe. A IL acrescenta que a escolha do nome para a coligação recupera "um nome de má memória 'Portugal à Frente' (PàF) de uma coligação no Governo da República" o que "mostra um enfoque no passado e em outros âmbitos políticos, que não os do Funchal de hoje". Para o partido, "esta ideia é reforçada com as declarações de desconforto pelo abandono de funções de outro âmbito, que têm 'vantagens profissionais e mediáticas', para participar 'em exclusivo' nesta candidatura, dizendo ser este o seu 'único desafio', o que é manifestamente contrariado pelas actuais funções desempenhadas pela maioria dos candidatos apresentados", lê-se ainda no e.mail enviado para a redacção.



Apesar disso, a IL saúda os candidatos apresentados pela coligação e defende que tal como acontece no seu partido, o PSD-CDS apresenta "uma lista de pessoas qualificadas, preparadas, com registos profissionais de grande e reconhecido valor".