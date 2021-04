Albuquerque não comenta caso de financiamento do CDS-Madeira

Miguel Albuquerque não comenta para já o caso da transferência de 29.880 euros para a conta de cinco figuras do CDS-Madeira por via do actual financiador do CHEGA, César do Paço.

Segundo revela fonte do Governo Regional, o chefe do executivo madeirense não irá comentar este tema no imediato visto que a questão diz respeito a um outro partido - neste caso o partido que assegura o governo de coligação PSD/CDS.

Entretanto, o próprio CDS-Madeira já reagiu em comunicado após a emissão da Grande Reportagem da SIC.

Também o PS-Madeira, através do Secretário-Geral, Gonçalo Aguiar, considera que o que foi divulgado hoje "configura uma situação gravíssima e que exige um esclarecimento imediato, cabal e rigoroso sobre o relacionamento entre o principal financiador do CHEGA e o líder do CDS-Madeira".

Recorde-se que o líder do CDS-Madeira conheceu o principal financiador do CHEGA, César do Paço, a 6 de Agosto de 2019 e escassas 24 horas depois entraram na sua conta bancária, e nas contas de outros quatro colegas de partido, um total de 29.880 euros.

Para além de Rui Barreto, o dinheiro entrou nas contas do seu irmão, Vitor Barreto, do seu actual adjunto, Gonçalo Nuno Santos, do inspector da ARAE, Luís Filipe Santos, e do presidente da concelhia do CDS-Madeira, Gonçalo Camacho.