Trânsito afunila-se rumo ao centro do Funchal

Bom dia.

Com o retomar da maior parte da actividade laboral e lectiva, também assiste-se a cada vez maiores afunilações do trânsito, nomeadamente nas primeiras horas da manhã. É o que acontece uma vez mais esta quinta-feira, por exemplo nos principais acessos ao centro do Funchal.

Assim, nas proximidades das escolas e nos principais acessos rodoviários que ligam a via rápida à capital, atenção ao ritmo do tráfego automóvel, com muito pára-arranca e alguma demora para entrar na estrada principal que atravessa da Ribeira Brava ao Caniçal, mas sobretudo a partir de Câmara de Lobos e Caniço.

Atenção ao sol que hoje começa a despontar, pois em dadas zonas pode provocar encadeamento, daí ser importante manter distâncias de segurança e velocidade demorada.